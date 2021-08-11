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وزير الخارجية يؤكد استعداد المملكة لدعم اليونان للسيطرة على الحرائق

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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يؤكد استعداد المملكة لدعم اليونان للسيطرة على الحرائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

وزير الخارجية يؤكد استعداد المملكة لدعم اليونان للسيطرة على الحرائق

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وأكد سموه خلال الاتصال، على تضامن المملكة مع اليونان إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومةً وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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