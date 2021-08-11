، مسؤول إيراني: كنا نخفي الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا في بداية الجائحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الأوضاع في الأسابيع المقبلة ستكون أسوأ والأنباء ستكون حزينة

أعلن قائد مقر مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي أن بلاده في بداية الجائحة، كانت تخفي عن منظمة الصحة العالمية، الأرقام الحقيقة اليومية للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن رضا زالي قوله إنه "في بدايات أزمة كورونا، كنا نخفي الأرقام الحقيقية للوفيات اليومية الناجمة عن الجائحة عن منظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "في إحدى المرات رفضنا المساعدات التي وصلتنا إلى مطار طهران من منظمة أطباء بلا حدود رغم أننا كنا نجهل حقيقة كورونا ومخاطره".

وأشار إلى أنه "على إيران شراء اللقاحات الأجنبية حتى لو كلفها ضعف سعرها الحقيقي".

وتابع: "سفراؤنا في البلدان الأجنبية لم يحاولوا تأمين ما نحتاجه من اللقاحات".

وتساءل: "لماذا يتم شراء الأجهزة المرتبطة بالقطاع النفطي بأضعاف سعرها بينما لا نتعامل مع أزمة كورونا بهذا الشكل؟".

ولفت إلى أن "أعضاء لجنة مكافحة كورونا لا يتواجدون في الميدان وبالتالي لا يمكنهم اتخاذ القرارات الصحيحة، ولا يوجد أمامنا أي سبيل سوى فرض الحجر الصحي الشامل وإغلاق البلاد بالكامل بدءاً من اليوم".

وأكد أن "الأوضاع في الأسابيع المقبلة ستكون أسوأ بكثير والأنباء ستكون حزينة جداً".