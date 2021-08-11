5 شروط لوقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأربعاء، وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة، والتنبيه أولاً لعدم العودة إلى ارتكابها.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية، في أنفوجراف، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن شروط قرارها، ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة، وألا تكون من المخالفات التي سبق ارتكابها من المخالف.

واشترطت وزارة الشؤون البلدية، ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعديًا إلى العير، وأن ينبه المخالف كتابيًا بالمخالفة وعدم تكرارها، وأن تزال المخالفة أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه، قبل وقوعها خلال مدة محددة.

وحول أهداف القرار، قالت الوزارة، إنه يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبيتها في المدن السعودية لينعكس ذلك على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.

كما يهدف –بحسب وزارة الشؤون البلدية- إلى مراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال والتأكيد على أن الهدف من إيقاع العقوبة هو رفع معدل الامتثال.

من جانبه، توجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منحه صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة و التنبيه أولا لعدم العودة إلى ارتكابها.

وأكد الحقيل، أن القرار سينعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد على أن الهدف من فرض العقوبات هو رفع معدلات الامتثال.