مصادر «عاجل»: توجيه من التعليم بشأن أطفال الفئات غير النظامية بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، عن إصدار وزارة التعليم، توجيها بشأن استقبال أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي.

وبحسب التعميم الذي كشفت مصادر «عاجل»، تفاصيله، فإن إدارة المدرسة ستقوم بتسليم (الاستمارة المرفقة) لولي أمر الطفل/ الطالب لتعبئة بياناتهم، ثم يوجه لمراجعة إمارة المنطقة لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة وإعادتها لإدارة المدرسة لتمكين ابنه من الدراسة خلال العام الدراسي 1443 هـ.

وأشارت مصادر «عاجل» إلى أن وزارة التعليم، طالبت منسوبيها، بتزويد وكالة التعليم العام (الإدارة العام للتقويم والقبول) بإحصائية شهرية لأعداد المقبولين في جميع مراحل التعليم العام.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن التعميم استند إلى برقية وزير الداخلية رقم 247810 وتاريخ 17 – 11 – 1442هـ المتضمنة اعتماد آلية تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 8248 وتاريخ 14 – 2 – 1442 هـ بشأن قيام وزارة التعليم باستقبال أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي.