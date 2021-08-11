النائب العام يؤكد ضرورة تطبيق أقصى المعايير الوقائية في بيئات العمل

الرياض - محمد عبدالله - أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأربعاء، على ضرورة تطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية في بيئات العمل حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها النائب العام لفرع النيابة العامة بمنطقة الباحة ودائرة النيابة العامة في محافظة العقيق ودائرة النيابة في محافظة بلجرشي، وذلك امتداداً للجولات التفقدية لفروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة.

وقال النائب العام في كلمة وجهها إلى منسوبي النيابة العامة بالمنطقة: «إن الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من قبل القيادة الرشيدة يأتي في إطار حرصها على مصلحة المواطنين والمقيمين في المملكة، ما يتطلب مضاعفة الجهود وتجويد الإجراءات لتحقيق التطلعات».

والتقى النائب العام، خلال الزيارة بعدد من المراجعين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، والتقى بعدد رؤساء وأعضاء دوائر النيابة العامة، واجتمع بمديري جهات الضبط والقيادات الأمنية بالمنطقة، مثنيًا على المستوى المتميز للتعاون بين جهات الضبط وفرع النيابة العامة بالمنطقة.