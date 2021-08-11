إنجاز بحثي لجامعة نجران

حقق فريق بحثي من جامعة نجران المركز الأول على مستوى المملكة، وفاز بمنحة الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة البحثية لعام 2021 عن مشروعه بعنوان «دراسة شاملة للخصائص المضادة للربو والحساسية للمستخلصات القطبية وغير القطبية للنبات العطري روتا جرافولينز».

حصل الفريق البحثي من كلية الصيدلة بالجامعة، المكون من الدكتور محمد حسين اليامي كباحث رئيسي، وبمشاركة الدكتور حمد صالح اليامي والدكتور محمد عرابي، على دعم بحثي، لتمويل المشروع لعام كامل بقيمة 50 ألف ريال، بعدما تم منح البحث جائزة المركز الأول من بين جميع الأبحاث المقدمة.

يهدف المشروع البحثي إلى البحث عن الإمكانات المضادة للربو والحساسية لمستخلصات روتا جرافولينز القطبية وغير القطبية، حيث سيتم من خلاله صياغة المستخلص القطبي في جزيئات نانوية، وبالتالي تحسين فاعلية المستخلص النانوية، وتقييم الخصائص المضادة للجسيمات النانوية باستخدام نماذج حيوانية في الجسم الحي، لقياس العلامات المختلفة. كما ستشمل الدراسة أيضًا توصيف الجزيئات النباتية في الزيت المتطاير بواسطة التحليل الطيفي الكتلي للكروماتوغرافيا الغازية، والمستخلص القطبي بالسائل اللوني مع تحليلات قياس الطيف الكتلي الترادفي.