مليونا معتمر شهريا بعد انقطاع 526 يوما

ويأتي قدوم المعتمرين من خارج المملكة للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، علما أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيًا في الأيام المقبلة.
استقبال الطلبات
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، الأحد الماضي، موعد استقبال المعتمرين من خارج المملكة، حيث قالت إن المملكة تبدأ في استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًا اعتبارًا من الإثنين الماضي، وذلك بعد نحو عام ونصف من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة كوفيد- 19.
وتشترط السلطات السعودية على القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، أن يرفق ضمن مسوغات طلب أداء المناسك، شهادة رسمية تفيد بحصولهم على التطعيم المضاد لفيروس «كوفيد-19»، على أن يكون التطعيم بأحد اللقاحات المعتمدة، وأن يكون إصدار التصاريح للمعتمرين من الداخل من خلال تطبيقي «اعتمرنا، وتوكلنا».
وحددت الوزارة طاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريًا.
- بدء توافد المعتمرين من الخارج هذا الأسبوع.
- رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون معتمر شهريا.
- استقبال طلبات العمرة من الخارج بدءا من 9 أغسطس الجاري.
- 60 ألف معتمر يمثلون الطاقة الاستيعابية على 8 فترات تشغيلية.
- تصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريا.
- الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيقي «اعتمرنا، وتوكلنا».
- يسمح للمعتمرين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.
- اللقاحات المعتمدة في المملكة هي فايزر وإسترازينيكا وموديرنا وجرعة واحدة من جونسون آند جونسون.
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