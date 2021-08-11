تطوير القوى الصحية في وزارة الدفاع

تعتزم وزارة الدفاع التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف إعادة دراسة الهياكل التنظيمية للوظائف الخاصة بالخدمات الصحية في الوزارة، وإعداد خطة لتطوير القوى الصحية وهيكل تنظيمي يتماشى مع الاحتياجات الفعلية.

أهداف المشروع

من أبرز ما يهدف إليه المشروع هو دراسة الوضع الراهن للقوى العاملة، وتقدير الاحتياج الفعلي لجميع الوظائف على المدى القصير والطويل، بالإضافة إلى رسم الارتباطات والتدفق الإداري، وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية للوظائف، وذلك في جميع الوحدات التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية.

مخرجات المشروع

أ. برنامج متكامل لخطة القوى العاملة للاحتياج الفعلي لجميع الوحدات التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع لخمس سنوات قادمة.

ب. سلم رواتب ومسميات وظيفية موحدة لجميع الوحدات التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

ج. هيكل تنظيمي يتماشى مع الاحتياجات الفعلية.

الأهداف:

أ. دراسة الوضع الراهن للقوى العاملة في جميع وحدات الخدمات الصحية.

ب. تقدير الاحتياج الفعلي لجميع الوظائف على المدى القصير والطويل لجميع الوحدات التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية.

ج. تقديم أفضل الممارسات لخطة القوى العاملة التي بالإمكان الاستفادة منها وتطبيقها.

د. دراسة سلالم الرواتب بجميع الوحدات التابعة للخدمات الصحية وتوحيدها وقياسها بالسوق الخارجي.

هـ. دراسة المسميات والأوصاف الوظيفية لجميع المستويات في الوظيفة بوحدات الخدمات الصحية وتحسينها.

و. إعادة دراسة الهياكل التنظيمية للوظائف التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية.

ز. رسم الارتباطات والتدفق الإداري للجهات التابعة للخدمات الصحية.

ح. دراسة المسارات الوظيفية لجميع التخصصات للعاملين بالإدارة العامة للخدمات الصحية.