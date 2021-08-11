مستنقعات الأمطار تهدد الأطفال

عقد مجلس بلدي أبوعريش، جلسة طارئة ناقش خلالها الحلول الممكنة لتصريف مياه الأمطار، في المواقع الحرجة لتجمع المياه، التي حاصرت ألعاب الأطفال بحديقة الشهداء بشكل يهدد صحتهم، وشكلت مستنقعات مائية بحي السلام، وسط استنفار بلدي، وانتقلت تجمعات المياه من الشوارع إلى الحدائق، وسط المطالبات بسرعة رفع مخلفات الأمطار، ونزح المياه المتكرر بالموقع، الذي يعد معاناة متكررة لهم مع موسم الأمطار، وفي جولة ميدانية تم تفقد أحد المواقع الحرجة المتضررة، وتفقد طاقة الشبكة الحالية في تصريف الأمطار.

وقام فرع وزار البيئة والمياه والزراعة بجازان، بإغلاق بوابات سد وادي جازان، بعد أن تم تخفيض مخزون المياه بالسد نتيجة الحالة المطرية «تروية» والتي نتج عنها ورود كمية من السيول لحوض السد قدرت «15.076.500م3» حيث تمت الاستفادة من المياه المنصرفة والبالغة «9,101,300م3» لري الأراضي الزراعية بالمنطقة الأولى، عبر شبكة قنوات الري «خريم والجارة» بمساحة تقدر بـ«634 هكتار» وكذلك تغذية الآبار على مجرى الوادي، استمر تدفق المياه من بوابات السد «421.5 ساعة».