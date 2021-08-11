مستنقعات الأمطار تهدد الأطفال

وقام فرع وزار البيئة والمياه والزراعة بجازان، بإغلاق بوابات سد وادي جازان، بعد أن تم تخفيض مخزون المياه بالسد نتيجة الحالة المطرية «تروية» والتي نتج عنها ورود كمية من السيول لحوض السد قدرت «15.076.500م3» حيث تمت الاستفادة من المياه المنصرفة والبالغة «9,101,300م3» لري الأراضي الزراعية بالمنطقة الأولى، عبر شبكة قنوات الري «خريم والجارة» بمساحة تقدر بـ«634 هكتار» وكذلك تغذية الآبار على مجرى الوادي، استمر تدفق المياه من بوابات السد «421.5 ساعة».
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