5 شروط لوقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأربعاء، وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة، والتنبيه أولاً لعدم العودة إلى ارتكابها.

وكان مجلس الوزراء قد قرر منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن حرص الدولة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.

وأفادت أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على تحديد المخالفات التي يكتفى فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق المحددات المضمنة في قرار مجلس الوزراء المتمثلة في:

1. ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة

2. ألا تكون المخالفة من المخالفات التي سبق ارتكابها من المخالف

3. ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعدياً إلى الغير

4. أن ينبه المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة

5. أن تزال المخالفة من المخالف أو أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة خلال مدة محددة