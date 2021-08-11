الطيران المدني : التحصين بجرعتين شرطا لاستخدام السعة المقعدية الكاملة في الرحلات الداخلية

وأوضحت الهيئة أنه يشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية أقل من 12 عاما) أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة. وشددت الهيئة على أهمية استمرار الالتزام بارتداء الكمامة والحث على تطهير اليدين وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة على بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية".
ونوهت الهيئة إلى أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021.
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