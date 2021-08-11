جامعة جازان تزيد مراكز كورونا إلى 24

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، الدكتور مدني آل عيسى، أن إطلاق المراكز المتنقلة يأتي ضمن الحملة الوطنية لتحصين أفراد المجتمع بلقاح «كورونا»، وانطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع، بمتابعة ودعم من رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.
وبيّن الدكتور آل عيسى أن زيادة عدد مراكز اللقاح المتنقلة إلى 24 مركزا في بمختلف مدارس التعليم بمحافظات المنطقة يهدف لتوسيع نطاق المناعة المجتمعية، وتحقيق العودة الآمنة لمنسوبي التعليم بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذه المراكز تستقبل الطلاب خلال الفترة المسائية من 3 عصرا وحتى 10 مساءً، بينما يوفر مركز لقاحات «كورونا» في مقر المستشفى الجامعي 106 عيادات، ويقدم خدماته لكل أفراد المجتمع ومنسوبي الجامعة وطلبة التعليم العام، من خلال مسارات خاصة، لتلقي اللقاح بكل يسر وسهولة.
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