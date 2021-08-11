السودة : معاقبة 10 أشخاص أشعلوا النار بطريقة مخالفة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (8) مواطنين ومقيمان من الجنسيتين السورية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها هي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.