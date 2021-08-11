شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية» توضح آلية الشكوى للمبدعين الأدبيين والفنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير إدارة تمكين احترام الملكية الفكرية عبدالعزيز الربيعة أن أي شخص يملك حق مصنف أدبي أو فني بإمكانه زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للملكية الفكرية وتقديم الشكوى بشكل مباشر في حال تعرضه لأي انتهاك.

وأضاف "الربيعة" في لقاء بقناة «الإخبارية»، أن ذكر المصدر عند النشر "غير كافٍ" ويستلزم الحصول على إذن خطي من صاحب الحق يسمح له بنشر الحق الأدبي، ولا بد من اتباع الإجراءات القانونية والنظامية لنشر المحتوى، وأكد أن احترام حق الملكية الفكرية وحمايتها يحفز لنشر الإبداع بشكل أوسع من قبل المبدعين الأدبيين والفنيين.

وبين "الربيعة" أن الهيئة تقوم بزيارات وحملات تفتيشية من ضمنها "المتسوق الخفي" والذي يقوم دوره بشكل أساسي على التسوق كزبون، ويحدد المخالفات لاستهدافها خلال انطلاق الحملات التفتيشية.