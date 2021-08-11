موجز الخليج 365 الاقتصادي.. استثمار "مبادلة" وصعود بيتكوين وبطالة تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت "مبادلة للاستثمارات المالية" و"بلاك روك" الأربعاء، عن إبرام شراكة استثمارية عبر الأسهم الخاصة.

وكشفت شركة مبادلة للاستثمارات المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، الأربعاء، عن ضخّ استثمار كبير في محفظة الأسهم الخاصة التابعة لها، وذلك من خلال صفقة بقيادة وحدة "حلول السيولة وصفقات السوق الثانوية" التابعة لشركة "بلاك روك" وائتلاف من المستثمرين من الشركات.

تضم سوق العمل التركية نحو 3.4 ملايين فرد عاطل عن العمل، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، مع استمرار الضغوطات المحلية الناجمة عن تراجع أسعار الصرف وضعف بيئة الاستثمار المحلية.



وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الأربعاء، إن عدد العاطلين عن العمل من سن 15 سنة فأكثر سجل 3 ملايين و399 ألف شخص حتى نهاية يونيو 2021 في تركيا، وبمعدل بطالة بلغ 10.6%.



أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجلس الأعلى للدفاع اللبناني بأنه لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات.



ومجلس الدفاع الأعلى اللبناني هو مجلس يتألف من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء والقادة الأمنيين اللبنانين وهو حالياً يتولى إدارة شؤون البلاد وعزز دوره بشكل كبير بعد استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب.

هبطت مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نحو 5 سنوات.. ماذا يحدث لأسعار الخام؟

وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 6 أغسطس/آب الجاري، في وقت ارتبكت فيه أسعار الخام مدفوعة بمحفزات ومثبطات تشهدها الأسواق العالمية.



أخيرا بدأ الريال اليمني رحلة تعافيه من الانهيار التاريخي بدعم من الجهود التي بذلها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا، لكبح جماح تدهوره.



وخلال اجتماعاتها المتواصلة، دأبت اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي على الاجتماع بشركات ومنشآت الصرافة والبنوك التجارية في مدينة عدن اليمنية، والمحافظات المحررة.



صعد سعر "بيتكوين" إلى ذروة ثلاثة شهور في تعاملات مساء الأربعاء، مدعومة باعتمادها عملة مقبولة لدى المؤسسات في الولايات المتحدة.

وبلغ سعر وحدة بيتكوين في التعاملات المسائية اليوم 46.5 ألف دولار أمريكي بحلول الساعة (16:15 بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى منذ تعاملات منتصف مايو/أيار الماضي، بحسب منصة كوين بيس للعملات الرقمية.

وتتوقع المنصة بلوغ الوحدة خلال وقت لاحق اليوم حاجز 47 ألف دولار أمريكي، في عودة قوية للثقة بأكبر العملات الافتراضية من حيث القيمة السوقية، الأمر الذي قد ينسحب على باقي العملات الرئيسة الأخرى.