الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

الأحوال المدنية: تسجيل المولود عبر أبشر من خلال هذه الخدمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن تسجيل المواليد عبر منصة أبشر من خلال خدمة تسجيل المواليد.

خدمة تسجيل المواليد:

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”: “لسلامتك وسلامة من تحب بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة أبشر من خلال خدمة (تسجيل المواليد) وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي”.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى أنه يتم تقديم هذه الخدمات إلكترونيًّا عبر منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مقرات الأحوال المدنية.

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