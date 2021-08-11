اعتدال: سنواصل دورنا بحزم وقوة في مواجهة وتفكيك وتفنيد أفكار التنظيمات المتطرفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف “اعتدال”، أنه رغم كل ما يتعرض له اعتدال، من حملات تشويه شرسة وممنهجة من داعش والقاعدة وغيرهما من تنظيمات متطرفة وإرهابية، إلا أننا نجدد تأكيدنا على مواصلة دورنا بحزم وقوة في مواجهة وتفكيك وتفنيد أفكار وخطابات تلك التنظيمات.

وأوضح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف “اعتدال” أن جهوده تستهدف حماية المجتمع من مخاطره.

الرؤية والرسالة:

يذكر أن رؤية مركز اعتدال تتمثل في أن يكون المرجع الأول عالميًّا في مكافحة الفكر المتطرّف وتعزيز ثقافة الاعتدال.

أما رسالة المركز فتتمثل رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة.

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