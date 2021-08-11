إنشاء 10 حدائق بالدمام وتنفيذ 7 في الظهران والخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال إنشاء 10 حدائق بالدمام، فيما يجري العمل حاليا على تنفيذ 7 حدائق في الظهران والخبر، والتي تأتي ضمن خطتها لأنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن نسبة الإنجاز في حدائق الدمام الـ10 بلغ الـ100%، تتوزع في أحياء الفرسان، الواحة، الشعلة، العزيزية، المنتزه، العنود، الجلوية، المحمدية، النورس، وطيبة، مشيرة إلى أن إجمالي مساحتها تتجاوز الـ33,000 م2.

وأفادت بأنه يجري العمل حاليا على إنشاء 4 حدائق بالخبر، بإجمالي مساحة تصل نحو 50,000 م2، و3 حدائق بالظهران بمساحة كلية تتجاوز 12,000 م2.

من جهة أخرى اختتمت أمانة المنطقة الشرقية أمس، ورش عمل افتراضية، تعنى بجائزة الأمين للتميز بفرعيها المؤسسي والوظيفي، ركزت على شرح المعايير الخاصة بكل فئة من الجائزة، وتوضح مراحلها ومواعيدها وطريقة الاشتراك فيها.

وحث أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، المشاركين للاستفادة من الخبرات والمهارات التي يتم توفيرها في مثل هذه المناسبات، والعمل على تطبيقها بما يساهم بدفع مستوى الجودة والتميز؛ لتحقيق أهداف الأمانة والحصول على أعلى نسب لمستويات الرضا للمستفيدين.

وأشار مدير الجودة والتميز المؤسسي المهندس علي القرني، إلى أهمية بناء القدرات بوضع الخطط والمناهج وتوفير الموارد والدعم؛ لتطوير مستوى الجودة بالخدمات والمشاريع التي تقدمها الأمانة، بحيث يصبح التطوير ثقافة ترتكز على الاستدامة والإبداع والابتكار؛ لمواكبة المتغيرات في البيئة المحيطة، مؤكدا دعم ومساندة الإدارات العليا للمساعدة على تحقيق النجاح في تطبيق الجودة والالتزام بها وتحقيق أهداف الأمانة في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

يذكر أن جميع المشاركات التي تقدم للجائزة يتم استقبالها عن طريق موقع الأمانة وبشكل آلي.

الحدائق تتضمن:

