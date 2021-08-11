عقود تشجير في العاصمة المقدسة بـ 70 مليون ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدا لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق غرب مكة المكرمة بمبلغ 17.074.740 ريالا لمدة ثلاث سنوات ميلادية، في إطار التوجه نحو أنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد البصري والإسهام في زيادة مستوى التشجير في محاور مكة الرئيسة وتحسين المشهد الجمالي العام. ويأتي عقد تشجير غرب مكة ضمن مجموعة من عقود تشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق التي تغطي أنحاء العاصمة المقدسة (شرق - غرب - شمال - جنوب) بمبلغ إجمالي تجاوز الـ 70 مليون ريال. كما أبرمت الأمانة عقدا لصيانة طرق المشاعر المقدسة بمبلغ 9.551.555 ريالا ولمدة ثلاث سنوات. وتتضمن شبكة طرق المشاعر المقدسة 15 شارعا رئيسا بطول 70 كلم و325 شارعا فرعيا بطول 100 كلم. من جهة ثانية تواصل بلدية محافظة الجموم، أعمالها في حصر ورفع السيارات التالفة والخربة في الطرق والميادين، حيث أنهت حصر 112 سيارة خلال الأسبوع الماضي، وإعطاء أصحابها مهلة 7 أيام. أهداف عقود التشجير:





الارتقاء بمستوى الحدائق العامة والتشجير والزراعة.



العمل على تهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة.



تخصيص الفرق الفنية المخصصة للصيانة الزراعية المختلفة.



تقليم الأشجار وقص الأسيجة والمسطحات الخضراء وفرد الأتربة والسماد.



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