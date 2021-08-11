40 فرقة تعالج ملاحظات شبكة الطرق الداخلية بالطائف

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وأوضحت أن البرنامج شمل معالجة نحو 3 آلاف ملاحظة ميدانية شملت إصلاح وصيانة الطبقة الاسفلتية بعد تقييم حالة الشوارع، وحصر الملاحظات، وتحديد أولويات العمل في كل موقع من خلال إعطاء الأولوية للشوارع الأكثر تضررا.
وتهدف برامج الصيانة المستمرة إلى تعزيز البنية التحتية وسلامة الحركة المرورية، وتحسين كفاءة وجاهزية الطرق، وسلاسة حركة المركبات داخل الأحياء والشوارع الرئيسة، بما ينعكس على جودة الطرق الداخلية عموما.
وبينت وكالة المشاريع أنها اعتمدت آلية للعمل تراعي أوقات الذروة والعمل وفق أولويات الكثافة المرورية ونسب الارتياد للشوارع، من خلال 40 فرقة ميدانية نفذت المرحلة الأولى من البرنامج الشامل للصيانة والتأهيل لشبكات الطرق الداخلية بما يحقق سلامة وراحة المرتادين.
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