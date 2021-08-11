تحويل هوايات مواهب جدة إلى مبادرات تطوعية

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وأوضح مدير العلاقات المجتمعية المهندس هتان حمودة أن أمانة جدة استقطبت 30 ألف متطوع حتى الآن يشاركون في العديد من الفرص التطوعية المنوعة، أبرزها الرسم والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والمونتاج والإخراج مقابل الحصول على ساعات تطوعية لكل متطوع، وكذلك الرسم والألوان، حيث وصل عدد الرسامين نحو 1000. من جهة ثانية نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، 3798 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 27 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
من الفرص التطوعية:
- الرسم والألوان التي شارك بها كثير من الرسامين.
- الرسم والتصوير الفوتوغرافي.
- تصوير الفيديو والمونتاج والإخراج.
- التطوع في الأسواق والمناطق المفتوحة.
- توعية المجتمع بتطبيق احترازية مكافحة كورونا.
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