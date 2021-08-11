شكرا لقرائتكم خبر تحويل هوايات مواهب جدة إلى مبادرات تطوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التحديات، وتحويل هوايات ومواهب الشغوفين من سكان عروس البحر الأحمر إلى مبادرات، أطلقت أمانة محافظة جدة فرصا تطوعية من خلال المنصة الرقمية، يتم تنفيذها بدعم من الأمانة والجهات المعنية.

وأوضح مدير العلاقات المجتمعية المهندس هتان حمودة أن أمانة جدة استقطبت 30 ألف متطوع حتى الآن يشاركون في العديد من الفرص التطوعية المنوعة، أبرزها الرسم والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والمونتاج والإخراج مقابل الحصول على ساعات تطوعية لكل متطوع، وكذلك الرسم والألوان، حيث وصل عدد الرسامين نحو 1000. من جهة ثانية نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، 3798 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 27 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

من الفرص التطوعية:

