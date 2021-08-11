، بالصور .. أطباق مناطق المملكة تلتقي في "العرين" ،

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أطلق صانع المحتوى والمتخصص بمجال الطهي والأطعمة، عبدالعزيز بن إبراهيم الشعيبي، مساء أمس، أولى فعاليات سلسلة "ثقافاتنا في العرين"، والتي يعتزم من خلالها تسليط الضوء على الثقافات الشعبية للطهي بالمملكة العربية السعودية من خلال مطبخه المفتوح "العرين".
وكانت البداية في مساء يوم أمس الثلاثاء بأمسية قُدمت برعاية من مطبخ منطقة جازان، حيث استضاف الطاهي الشعبي عبده مدخلي، من محافظة صامطة، ودونوا ستة أطباق شعبية من أشهر الأطباق التي تشتهر بها منطقة جازان في جو ترفيهي جذب أنظار المهتمين عبر شاشات الهواتف الذكية من مختلف دول العالم العربي.
وإلى جانب فعالية الطهي، حرص "الشعيبي" على توسيع دائرة الحدث من خلال نشر ونقل البيئة الجازانية بشكل أوسع، حيث استضاف الأديب محمد المدخلي، والشاعر إبراهيم المدخلي اللذين استعرضا أهم 20 أداة من أدوات الطهي الشعبي التي تستخدم في المطبخ الجازاني، وأنواع الحلويات التي عرفت بها جازان، وطرق تزيين الولائم قديماً بالمنطقة.
وعلى الجانب الأدبي، فاضت قريحة ضيف "ثقافاتنا بالعرين" بقصيدة خصصها لتلك الفعالية، وأهداها لجميع المهتمين بمجال الطهي في مختلف أنحاء المملكة والعالم العربي.
يشار بأن فعالية "ثقافاتنا بالعرين" إحدى المبادرات المجتمعية التي يقوم عليها صانع المحتوى والمتخصص بمجال الطهي والأطعمة عبدالعزيز الشعيبي، بعد نجاح فعالياته السابقة "عرين عبدالعزيز" و"عرين جود"، حيث يتم التحضير لباقي السلسلة لاستضافة الطهاة الشعبيين من مختلف مناطق المملكة لتدوينها في منصات التواصل الاجتماعي (سناب شات، تويتر، اليوتيوب).
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 09:59 PM
يستضيف أبرز الطهاة من خلال مطبخ مفتوحبالصور .. أطباق مناطق المملكة تلتقي في "العرين"
أطلق صانع المحتوى والمتخصص بمجال الطهي والأطعمة، عبدالعزيز بن إبراهيم الشعيبي، مساء أمس، أولى فعاليات سلسلة "ثقافاتنا في العرين"، والتي يعتزم من خلالها تسليط الضوء على الثقافات الشعبية للطهي بالمملكة العربية السعودية من خلال مطبخه المفتوح "العرين".
وكانت البداية في مساء يوم أمس الثلاثاء بأمسية قُدمت برعاية من مطبخ منطقة جازان، حيث استضاف الطاهي الشعبي عبده مدخلي، من محافظة صامطة، ودونوا ستة أطباق شعبية من أشهر الأطباق التي تشتهر بها منطقة جازان في جو ترفيهي جذب أنظار المهتمين عبر شاشات الهواتف الذكية من مختلف دول العالم العربي.
وإلى جانب فعالية الطهي، حرص "الشعيبي" على توسيع دائرة الحدث من خلال نشر ونقل البيئة الجازانية بشكل أوسع، حيث استضاف الأديب محمد المدخلي، والشاعر إبراهيم المدخلي اللذين استعرضا أهم 20 أداة من أدوات الطهي الشعبي التي تستخدم في المطبخ الجازاني، وأنواع الحلويات التي عرفت بها جازان، وطرق تزيين الولائم قديماً بالمنطقة.
وعلى الجانب الأدبي، فاضت قريحة ضيف "ثقافاتنا بالعرين" بقصيدة خصصها لتلك الفعالية، وأهداها لجميع المهتمين بمجال الطهي في مختلف أنحاء المملكة والعالم العربي.
يشار بأن فعالية "ثقافاتنا بالعرين" إحدى المبادرات المجتمعية التي يقوم عليها صانع المحتوى والمتخصص بمجال الطهي والأطعمة عبدالعزيز الشعيبي، بعد نجاح فعالياته السابقة "عرين عبدالعزيز" و"عرين جود"، حيث يتم التحضير لباقي السلسلة لاستضافة الطهاة الشعبيين من مختلف مناطق المملكة لتدوينها في منصات التواصل الاجتماعي (سناب شات، تويتر، اليوتيوب).
، بالصور .. أطباق مناطق المملكة تلتقي في "العرين" ،
المصدر : الخليج 365
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