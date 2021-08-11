محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى ظهر اليوم والدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري. " الخليج 365" تعزي "عسيري" وكافة أفراد أسرته، وتسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته. 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 09:36 PM والدة مدير الصحة بعسير إلى رحمة الله والدة مدير الصحة بعسير إلى رحمة الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى ظهر اليوم والدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري. " الخليج 365" تعزي "عسيري" وكافة أفراد أسرته، وتسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته. الكلمات المفتاحية ، والدة مدير الصحة بعسير إلى رحمة الله ،

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