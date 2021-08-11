محمد بن مسعود - الدمام - بسبب احتمال تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية للفرامل أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 35856 مركبة هيونداي "Tucson "2016 – 2021. وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية حدوث تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU)، ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرّك. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.وزارة التجارة "التجارة" تستدعي 35856 مركبة "توسان" 2016 – 2021 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-11 أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 35856 مركبة هيونداي "Tucson "2016 – 2021. وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية حدوث تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU)، ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرّك. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 01:30 PM اخر تعديل 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 09:43 PM بسبب احتمال تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية للفرامل بسبب احتمال تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية للفرامل أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 35856 مركبة هيونداي "Tucson "2016 – 2021. وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية حدوث تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU)، ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرّك. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. ، "التجارة" تستدعي 35856 مركبة "توسان" 2016 – 2021 ،

المصدر : الخليج 365

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