- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.
وأكد سموه خلال الاتصال تضامن المملكة مع اليونان إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومة وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 09:36 PM
إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء البلاد"ابن فرحان" يُجري اتصالاً بوزير الخارجية اليوناني ويؤكد تضامن المملكة مع اليونان
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.
وأكد سموه خلال الاتصال تضامن المملكة مع اليونان إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومة وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، "ابن فرحان" يُجري اتصالاً بوزير الخارجية اليوناني ويؤكد تضامن المملكة مع اليونان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ابن فرحان" يُجري اتصالاً بوزير الخارجية اليوناني ويؤكد تضامن المملكة مع اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.