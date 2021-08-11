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"ابن فرحان" يُجري اتصالاً بوزير الخارجية اليوناني ويؤكد تضامن المملكة مع اليونان

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محمد بن مسعود - الدمام - إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء البلاد

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وأكد سموه خلال الاتصال تضامن المملكة مع اليونان إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومة وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 09:36 PM

إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء البلاد

"ابن فرحان" يُجري اتصالاً بوزير الخارجية اليوناني ويؤكد تضامن المملكة مع اليونان
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وأكد سموه خلال الاتصال تضامن المملكة مع اليونان إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومة وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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