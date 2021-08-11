- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى.
وأكد أن القرار يأتي ضمن حرص الدولة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.
وأفاد بأن الوزارة ستعمل -بإذن الله- خلال الفترة القادمة على تحديد المخالفات التي يكتفي فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق المحددات المضمنة في قرار مجلس الوزراء المتمثلة في (ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة, ألا تكون المخالفة من المخالفات التي الخليج 365 ارتكابها من المخالف, ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعديًا إلى الغير, أن ينبه المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة, أن تزال المخالفة من المخالف أو أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة خلال مدة محددة).
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 09:31 PM
قال إن الوزارة ستعمل على تحديد المخالفات المُكتفى فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق محددات القرار"الحقيل" يشكر القيادة على منح الصلاحية بالاكتفاء بالتنبيه للمرة الأولى للمخالفات البلدية غير الجسيمة
رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى.
وأكد أن القرار يأتي ضمن حرص الدولة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.
وأفاد بأن الوزارة ستعمل -بإذن الله- خلال الفترة القادمة على تحديد المخالفات التي يكتفي فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق المحددات المضمنة في قرار مجلس الوزراء المتمثلة في (ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة, ألا تكون المخالفة من المخالفات التي الخليج 365 ارتكابها من المخالف, ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعديًا إلى الغير, أن ينبه المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة, أن تزال المخالفة من المخالف أو أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة خلال مدة محددة).
، "الحقيل" يشكر القيادة على منح الصلاحية بالاكتفاء بالتنبيه للمرة الأولى للمخالفات البلدية غير الجسيمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحقيل" يشكر القيادة على منح الصلاحية بالاكتفاء بالتنبيه للمرة الأولى للمخالفات البلدية غير الجسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.