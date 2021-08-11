- 1/3
- 2/3
- 3/3
وسع قاضٍ بريطاني نطاق طعن قدمته الولايات المتحدة على منع تسليم بريطانيا مؤسس موقع "ويكيليكس"جوليان أسانج، اليوم (الأربعاء)، وقرر القاضي الاستماع للدفوع الجديدة في أواخر أكتوبر، بحسب ما أوردت "رويترز".
وحصلت واشنطن على إذن للتقدم بطعن على الحكم الصادر في يناير الماضي، بعدم تسليم "أسانج"، لكنها طلبت توسيع نطاق الطعن لتشمل إعادة تقييم لأدلة الخبراء المستخدمة في تقدير خطر إقدام "أسانج" على الانتحار.
وقدر محامون من الجانبين أن جلسة الاستئناف يجب أن تحدد بين يومي 27 و28 أكتوبر.
وكان قاض حكم في يناير بعدم تسليم "أسانج" للولايات المتحدة كي يواجه اتهامات جنائية منها انتهاك قانون التجسس.
وذكر أن مشكلاته النفسية والعقلية تعني أنه سيكون معرضًا لخطر الإقدام على الانتحار.
ويتهم "أسانج" بـ 18 اتهامًا جنائيًا في الولايات المتحدة، تتعلق بخرق قانون التجسس، والتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر حكومية.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 09:24 PM
تحديد جلسة الاستئناف في أواخر أكتوبرقاضٍ بريطاني يسمح لأمريكا بالطعن في حكم يمنع تسليم مؤسس "ويكليكس"
وسع قاضٍ بريطاني نطاق طعن قدمته الولايات المتحدة على منع تسليم بريطانيا مؤسس موقع "ويكيليكس"جوليان أسانج، اليوم (الأربعاء)، وقرر القاضي الاستماع للدفوع الجديدة في أواخر أكتوبر، بحسب ما أوردت "رويترز".
وحصلت واشنطن على إذن للتقدم بطعن على الحكم الصادر في يناير الماضي، بعدم تسليم "أسانج"، لكنها طلبت توسيع نطاق الطعن لتشمل إعادة تقييم لأدلة الخبراء المستخدمة في تقدير خطر إقدام "أسانج" على الانتحار.
وقدر محامون من الجانبين أن جلسة الاستئناف يجب أن تحدد بين يومي 27 و28 أكتوبر.
وكان قاض حكم في يناير بعدم تسليم "أسانج" للولايات المتحدة كي يواجه اتهامات جنائية منها انتهاك قانون التجسس.
وذكر أن مشكلاته النفسية والعقلية تعني أنه سيكون معرضًا لخطر الإقدام على الانتحار.
ويتهم "أسانج" بـ 18 اتهامًا جنائيًا في الولايات المتحدة، تتعلق بخرق قانون التجسس، والتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر حكومية.
، قاضٍ بريطاني يسمح لأمريكا بالطعن في حكم يمنع تسليم مؤسس "ويكليكس" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قاضٍ بريطاني يسمح لأمريكا بالطعن في حكم يمنع تسليم مؤسس "ويكليكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.