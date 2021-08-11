، قاضٍ بريطاني يسمح لأمريكا بالطعن في حكم يمنع تسليم مؤسس "ويكليكس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحديد جلسة الاستئناف في أواخر أكتوبر

وسع قاضٍ بريطاني نطاق طعن قدمته الولايات المتحدة على منع تسليم بريطانيا مؤسس موقع "ويكيليكس"جوليان أسانج، اليوم (الأربعاء)، وقرر القاضي الاستماع للدفوع الجديدة في أواخر أكتوبر، بحسب ما أوردت "رويترز".

وحصلت واشنطن على إذن للتقدم بطعن على الحكم الصادر في يناير الماضي، بعدم تسليم "أسانج"، لكنها طلبت توسيع نطاق الطعن لتشمل إعادة تقييم لأدلة الخبراء المستخدمة في تقدير خطر إقدام "أسانج" على الانتحار.

وقدر محامون من الجانبين أن جلسة الاستئناف يجب أن تحدد بين يومي 27 و28 أكتوبر.

وكان قاض حكم في يناير بعدم تسليم "أسانج" للولايات المتحدة كي يواجه اتهامات جنائية منها انتهاك قانون التجسس.

وذكر أن مشكلاته النفسية والعقلية تعني أنه سيكون معرضًا لخطر الإقدام على الانتحار.

ويتهم "أسانج" بـ 18 اتهامًا جنائيًا في الولايات المتحدة، تتعلق بخرق قانون التجسس، والتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر حكومية.