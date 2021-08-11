، هل يضاف "تعليم الموسيقى" لمناهج التربية الفنية هذا العام؟.. "الشويرخ" يجيب ،

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كشف الدكتور سامي الشويرخ المشرف على مركز تطوير المناهج في وزارة التعليم، عن مبادرة لتطوير حصص التربية الفنية تحت برنامج جودة الحياة وذلك في إطار تطورات عديدة تشهدها المناهج التعليمية لرفع مستوى الطلاب.
وتفصيلاً، قال في رده للإخبارية عن إضافة مواضيع في الموسيقى لمناهج التربية الفنية لهذا العام؟ كل المواد يتم تطويرها ومن ضمنها مادة التربية الفنية، مشيراً في هذا الصدد إلى العمل والتخطيط على مبادرة تطوير حصص التربية الفنية.
من جهة أخرى، كشف مدير مركز تطوير المناهج عن ترحيل 70 مليون كتاب إلى المدارس والإدارات التعليمية استعداداً للعام الدراسي.
وأضاف: "قسمت الخطط الدراسية إلى 3 فصول دراسية حيث أضيفت مواد جديدة من ضمنها المهارات الحياتية والأسرية والتربية البدنية والدفاع عن النفس للبنين والبنات والمهارات الرقمية واللغة الإنجليزية من الصف الأول ابتدائي والتفكير الناقد.
وتم تطوير مواد العلوم والرياضيات، وتطوير منهج الدراسات الإسلامية بجمع المواد في كتاب واحد، مشيراً إلى أنه تم إضافة التعلم الإلكتروني لتدريس المواد عن بعد من خلال منصة مدرستي."
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 09:22 PM
قال إن تم إضافة التعلم الإلكتروني لتدريس المواد عن بعد خلال منصة مدرستيهل يضاف "تعليم الموسيقى" لمناهج التربية الفنية هذا العام؟.. "الشويرخ" يجيب
كشف الدكتور سامي الشويرخ المشرف على مركز تطوير المناهج في وزارة التعليم، عن مبادرة لتطوير حصص التربية الفنية تحت برنامج جودة الحياة وذلك في إطار تطورات عديدة تشهدها المناهج التعليمية لرفع مستوى الطلاب.
وتفصيلاً، قال في رده للإخبارية عن إضافة مواضيع في الموسيقى لمناهج التربية الفنية لهذا العام؟ كل المواد يتم تطويرها ومن ضمنها مادة التربية الفنية، مشيراً في هذا الصدد إلى العمل والتخطيط على مبادرة تطوير حصص التربية الفنية.
من جهة أخرى، كشف مدير مركز تطوير المناهج عن ترحيل 70 مليون كتاب إلى المدارس والإدارات التعليمية استعداداً للعام الدراسي.
وأضاف: "قسمت الخطط الدراسية إلى 3 فصول دراسية حيث أضيفت مواد جديدة من ضمنها المهارات الحياتية والأسرية والتربية البدنية والدفاع عن النفس للبنين والبنات والمهارات الرقمية واللغة الإنجليزية من الصف الأول ابتدائي والتفكير الناقد.
وتم تطوير مواد العلوم والرياضيات، وتطوير منهج الدراسات الإسلامية بجمع المواد في كتاب واحد، مشيراً إلى أنه تم إضافة التعلم الإلكتروني لتدريس المواد عن بعد من خلال منصة مدرستي."
، هل يضاف "تعليم الموسيقى" لمناهج التربية الفنية هذا العام؟.. "الشويرخ" يجيب ،
المصدر : الخليج 365
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