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دشن فريق الفيحاء عودته لدوري الأضواء بفوز ثمين على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2021/2022 م.
بهذه النتيجة نجح أصحاب الضيافة بحصد أول ثلاث نقاط، في حين بقي رصيد الاتحاد دون أي نقطة.
منحت تسديدة اليوناني باناغيوتس الفيحاء التقدم بهدف في أول أشواط الموسم الجديد عند الدقيقة 36 وعليه انتهى الشوط الأول.
ولم تسفر محاولات الفريقين في الشوط الثاني عن إحداث أي تغيير على نتيجة المباراة التي انتهت لمصلحة أصحاب الأرض بهدف نظيف.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 09:22 PM
في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينالفيحاء يدشن عودته لدوري المحترفين بمفاجأة كبيرة.. على حساب الاتحاد
دشن فريق الفيحاء عودته لدوري الأضواء بفوز ثمين على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2021/2022 م.
بهذه النتيجة نجح أصحاب الضيافة بحصد أول ثلاث نقاط، في حين بقي رصيد الاتحاد دون أي نقطة.
منحت تسديدة اليوناني باناغيوتس الفيحاء التقدم بهدف في أول أشواط الموسم الجديد عند الدقيقة 36 وعليه انتهى الشوط الأول.
ولم تسفر محاولات الفريقين في الشوط الثاني عن إحداث أي تغيير على نتيجة المباراة التي انتهت لمصلحة أصحاب الأرض بهدف نظيف.
، الفيحاء يدشن عودته لدوري المحترفين بمفاجأة كبيرة.. على حساب الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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