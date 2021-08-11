شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتدال» لـ«داعش والقاعدة»: صامدون في مواجهة أفكاركم الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف «اعتدال»، تأكيده على مواصلة دوره بحزم وقوة في مواجهة وتفكيك وتفنيد أفكار وخطابات التنظيمات المتطرفة والإرهابية، وحماية المجتمع من مخاطرها.

وقال عبر "تويتر": "رغم كل ما يتعرض له اعتدال، من حملات تشويه شرسة وممنهجة من داعش والقاعدة و غيرهما من تنظيمات متطرفة وإرهابية إلا أننا نجدد تأكيدنا على مواصلة دورنا بحزم وقوة في مواجهة وتفكيك وتفنيد أفكار وخطابات تلك التنظيمات، وحماية المجتمع من مخاطرها".