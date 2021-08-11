اخبار السعوديه

«اعتدال» لـ«داعش والقاعدة»: صامدون في مواجهة أفكاركم الإرهابية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتدال» لـ«داعش والقاعدة»: صامدون في مواجهة أفكاركم الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف «اعتدال»، تأكيده على مواصلة دوره بحزم وقوة في مواجهة وتفكيك وتفنيد أفكار وخطابات التنظيمات المتطرفة والإرهابية، وحماية المجتمع من مخاطرها.

وقال عبر "تويتر": "رغم كل ما يتعرض له اعتدال، من حملات تشويه شرسة وممنهجة من داعش والقاعدة و غيرهما من تنظيمات متطرفة وإرهابية إلا أننا نجدد تأكيدنا على مواصلة دورنا بحزم وقوة في مواجهة وتفكيك وتفنيد أفكار وخطابات تلك التنظيمات، وحماية المجتمع من مخاطرها".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا