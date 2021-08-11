حرائق غابات الجزائر.. ما علاقة تصريحات تبون الأخيرة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت النيابة الجزائرية، الأربعاء، عن تطورات جديدة تتعلق بحرائق الغابات، ربطتها بالتصريحات الأخيرة لرئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وفي مؤتمر صحفي، فاجأ عبد القادر عمروش، النائب العام بمجلس قضاء محافظة تيزيوزو، الرأي العام عقب ربطه الحرائق التي اجتاحت المحافظة بـ"التصريحات" الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوسائل إعلام محلية.

ويقصد بذلك الإجراءات التي أعلن تبون اعتزام حكومته اتخاذها من خلال حماية الثروة الغابات، وتسليط أقصى العقوبات على مرتكبي أفعال الحرائق مثلما أثبتته حرائق سابقة في البلاد.

وأكد النائب العام أن الحرائق ناجمة عن "فعل إجرامي" مشيرا إلى أنها جاءت "نتيجة لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بدءا من اللقاء الذي عقده مع الصحافة، حيث تطرق واتخذ قرارات هامة تخص حماية ثروة الغابات".





وأضاف: "نتيجة لهذا التصريح وبعدها مباشرة اندلعت هذه النيران على مستوى ولاية تيزي وزو، هذه النيران التي اندلعت في آن واحد في نقاط مختلفة بالغابات وفي زمان قريب جدا وفي حيز جغرافي مختلف، هذا عبر ولاية تيزي وزو فقط بغض النظر عن باقي الولايات".

ونوه إلى أن "هذه العملية مدبرة من قبل أشخاص وأطراف لا يريدون الخير لهذه البلاد"، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.

واستبعد النائب العام فرضية أن يكون التغير المناخي وراء حرائق غابات محافظة تيزيوز غير المسبوقة، مشيرا إلى أن "هذه الأفعال كانت بسبق أصرار وبتدبير مسبق من أطراف وليس نتيجة عامل الطبيعة".

وتعهد في المقابل بمواصلة التحقيقات الأمنية والقضائية لكشف المتسببين في هذه الحرائق وتقديمهم للعدالة وتسليط أقصى العقوبات ضدهم.





جريمة ثابتة

ومنذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق بمحافظة تيزيوزو (شمال شرق الجزائر) قبل انتقالها 17 محافظة أخرى، اتهمت السلطات الجزائرية أطرافا مجهولة بـ"تدبير الحرائق"، واستبعدت في المقابل أن تكون ناجمة عن التغير المناخي كما حدث في دول شمال حوض المتوسط.

والثلاثاء، كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، في تصريحات إعلامية، عن أن التحريات الأولية "أثبتت أن هذه الحرائق كانت بفعل إجرامي" والتي شملت بحسبه 18 محافظة كاملة في توقيت واحد بمعدل 71 حريقاً في البداية.

بن عبد الرحمن اعتبر أيضاً أنه "رغم الظروف الطبيعية الحالية التي تساعد على انتشار الحرائق في إشارة إلى الرياح وارتفاع درجات الحرارة"، إلا أنه شدد على أن "الأيادي الإجرامية ليست ببعيدة عن الحرائق".





وتحدث رئيس الوزراء الجزائري عن نتائج تحقيقات أولية على مستوى محافظة تيزوزو، قائلا إنها "أثبتت بأن أماكن انطلاق الحرائق كانت مختارة بصفة دقيقة تسمح بإحداث أكبر قدر عدد من الخسائر واختيار المواقع كان في مناطق ذات تضاريس وعرة وصعبة لوصول اللجنة والإسعافات".

وأضاف مقدماً أدلة عن الفعل الإجرامي للحرائق: "وما يثبت الفعل الإجرامي ما قامت به مصالح الأمن من القبض على مجرمين بالمدية (وسط) أعترف أحدهم بفعله الإجرامي".

وشدد المسؤول الجزائري على أن سلطات بلاده "لن تتسامح في هذا الإطار من متابعة ومعاقبة ومحاكمة المجرمين الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية اتجاه المواطنين الأبرياء واتجاه ثروات الوطن".





حداد رسمي

والأربعاء، أعلنت الجزائر حدادا رسمياً لمدة 3 أيام عقب حرائق الغابات التي خلفت مقتل 65 شخصاً بيومين.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً أعلنت فيه أنه "على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 آب/أغسطس 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها".

والثلاثاء، نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد استشهاد 25 فراد من أفراج الجيش الوطني الشعبي بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزيوزو.

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر": "أمام هذا الخطب الجلل ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة"، ووجه تعازيه لعائلات الضحايا.





في السياق، كشفت أيضا وزارة الدفاع الجزائرية عن نجاح الجنود المتوفين جراء الحرائق من إنقاذ 110 مواطناً بين نساء ورجال وأطفال من ألسنة النيران بمرتفعات وغابات محافظة تيزيوزو الواقعة في الشمال الشرقي من البلاد.

في المقابل ارتفع، الأربعاء، عدد ضحايا الحرائق التي اجتاحت غابات الجزائر إلى 65 ضحية، بينهم 38 عسكرياً و37 مدنياً معظمهم من محافظة تيزيوزو، فيما يتواجد 14 عسكرياً بالمستشفيات بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وتعتزم الجزائر تأجير طائرات إطفاء الحرائق في أقرب وقت من الشركاء الأوروبيين، بحسب ما أكده رئيس الوزراء الجزائري.







