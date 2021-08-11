اخبار السعوديه

الداخلية: تجمعات العزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الداخلية: تجمعات العزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

الداخلية: تجمعات العزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، من أن التجمعات الاجتماعية كالعزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إن التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس (كوفيد – 19).

العقوبة المقررة:

وأوضحت الداخلية أن العقوبة في هذه الحالة بحق المسؤول أو المنشأة تتمثل في غرامة 40 ألف ريال.

وبالنسبة للحضور من الأفراد فيتم فرض غرامة 5 آلاف ريال، وفي حال التكرار تصل لـ10 آلاف ريال.


شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا