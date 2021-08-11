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شكرا لقرائتكم الداخلية: تجمعات العزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الداخلية: تجمعات العزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، من أن التجمعات الاجتماعية كالعزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إن التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).
العقوبة المقررة:
وأوضحت الداخلية أن العقوبة في هذه الحالة بحق المسؤول أو المنشأة تتمثل في غرامة 40 ألف ريال.
وبالنسبة للحضور من الأفراد فيتم فرض غرامة 5 آلاف ريال، وفي حال التكرار تصل لـ10 آلاف ريال.
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