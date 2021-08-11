ضبط 10 مخالفين أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز بالسودة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - عسير

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، من ضبط (10) مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

عقوبات وغرامات:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن العقوبة غرامة تصل إلى 3000 ريال.

تطبيق الإجراءات النظامية:

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي “أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من قبل الجهات الرقابية”.



شارك الخبر