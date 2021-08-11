الملك سلمان يمنح وزير الشؤون البلدية صلاحية وقف تطبيق بعض العقوبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، صدور توجيهات سامية بمنح صلاحية وقف تطبيق بعض العقوبات المقررة عن المخالفات البلدية وفق ضوابط وشروط معينة.

وقال الحقيل عبر تويتر : أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة والتنبيه أولًا لعدم العودة إلى ارتكابها.

نتائج توجيهات الملك سلمان

وأضاف الحقيل : إن هذا القرار سينعكس – بإذن الله – على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويؤكد على أن الهدف من فرض العقوبات هو رفع معدلات الامتثال.

رفع مساهمة القطاع الخاص

بدورها قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إن التنبيه أولًا يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والتأكيد على أن الهدف من إيقاع العقوبات هو لرفع معدلات الامتثال.



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