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ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي مجالات التعاون الرياضي

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- بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير أمس الأول، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي.

وجرى استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.

حضر اللقاء وزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ونائب الأمين للاتحاد الدولي ماتياس جرافستروم.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبر ولي العهد عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

فيما عبر اللاعب عن سعادته بلقاء ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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