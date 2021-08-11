ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي مجالات التعاون الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس الأول، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي.

وجرى استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.

حضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ونائب الأمين للاتحاد الدولي ماتياس جرافستروم.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبر ولي العهد عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

فيما عبر اللاعب عن سعادته بلقاء ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل.