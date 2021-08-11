شكرا لقرائتكم خبر سحب الترخيص وإدراج المخالفين بقائمة المنع أبرز عقوبات لائحة الأنشطة الترفيهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت لائحة التراخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة التي أصدرتها الهيئة العامة للترفيه الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص في قطاع الترفيه، وأنواع التراخيص التي تصدرها الهيئة وتسري أحكام هذه اللائحة عليها، إضافة إلى التزامات المرخص له وأنواع العقوبات التي تصدر على المخالفين للأنظمة. وشددت على سحب الترخيص بالكامل وإدراج المخالفين ضمن قائمة المنع.

وتضمنت اللائحة 19 مادة موزعة على خمسة فصول، وحددت 10 أنواع للتراخيص التي تسري عليها أحكام اللائحة، مصنفة في ثلاث فئات.

وتتولى الهيئة دراسة الطلبات التي يقدمها المستثمر من خلال «بوابة الترفيه»، ثم إصدار الترخيص، كما تقدم خدمات ما بعد إصدار الترخيص، مع الإشارة إلى أن الهيئة حددت من خلال اللائحة كل الاشتراطات والمستندات المطلوبة لكل ترخيص على حدة.

وحددت الهيئة القواعد والقوانين التي يجب على المرخص له الالتزام بها وأبرزها: مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة، عدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية، اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة في موقع النشاط الترفيهي أو المساند، وتطبيق كل ضوابط الأنشطة الترفيهية والمساندة والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تقرها الهيئة.

وتطرقت اللائحة إلى العقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين وهي إما الإنذار، أو إغلاق المرفق الترفيهي، أو إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند، أو سحب الترخيص بالكامل، كما يمكنها إدراج المخالف ضمن قائمة المنع. وفي المقابل، يحق للمرخص له الاعتراض على قرارات الهيئة لدى إدارة الشكاوى التي تنظر في الاعتراض وتتخذ الإجراء المناسب أو الرفع للجنة التظلمات.

وتعد هذه اللائحة النسخة المحدثة للائحة التي أصدرتها الهيئة عام 2018م، وذلك في إطار دورها التنظيمي والتشريعي لقطاع الترفيه، والذي تحرص من خلاله على تأمين أعلى مستوى من الجودة والتميز لجميع الفعاليات والأنشطة التي يغطيها القطاع.

3 فئات تسري عليها اللائحة:

المرافق الترفيهية وتشمل:







مدن الملاهي



مراكز الترفيه



مرافق الفعاليات الترفيهية



الفعاليات الترفيهية وتتضمن:





تصريح تنظيم فعالية ترفيهية



تصريح إقامة عرض ترفيهي



تصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي



الأنشطة المساندة ويندرج تحتها: