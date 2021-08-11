تسجيل 751 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1389 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1389 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10,182 حالة منها 1407 حالات حرجة.

وبينت الوزارة في إحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 525,927 حالة، وبلغت حالات التعافي 517,379 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 9 حالات، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8366 حالة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

الحالات المسجلة بحسب المناطق:

