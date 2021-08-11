تجهيز 28 موقعا لمدارس الطفولة المبكرة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة المشاريع والصيانة وشركة تطوير للمباني 28 موقعا لمدارس البنين المعاد تخصيصها لصالح مدارس الطفولة المبكرة التي بلغت نسبة الإنجاز في أغلب مواقعها ما بين 85 % إلى 90 %، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد. وجرى إنجاز هذه التعديلات في زمن قياسي استغرق 2000 ساعة عمل. من جهة أخرى زار المدير العام للتعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، ثانوية الإمام السخاوي، حيث اطلع على الاستعدادات التي اتخذتها المدرسة للعودة الحضورية الآمنة، منوها بجهود الهيئة التعليمية والإدارية في متابعة الطلاب من خلال تطبيق توكلنا وحثهم على أخذ جرعتي لقاح كورونا من أجل سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم. التعديلات المنجزة:





أعمال السواتر 1200 م.ط



المظلات 9800 م



اللكسان 395 م2



البلاط 2750 م



الرخام 671 م2



الرخام 283 م.ط



الدهانات 19500 م



الأبواب 24



البوابات 20



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