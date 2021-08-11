شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تستعرض تجربة برامجها الصيفية في مؤتمر المجلس العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، تجربتها في استمرار برامجها الإثرائية الصيفية الأكاديمية والبحثية والعالمية خلال جائحة كورونا مع الخبراء والمهتمين المشاركين في مؤتمر المجلس العالمي للأطفال الموهوبين وذوي القدرات الفائقة «بالولايات المتحدة الأمريكية»، بعنوان «تطوير مستقبل تعليم الموهوبين» خلال الفترة من 31 يوليو حتى 8 أغسطس الحالي «افتراضيا»، وذلك بحضور ممثلي 55 دولة.

واستعرض مدير مركز التميز في موهبة الدكتور خالد الشريف، تجربة موهبة في ورقة العمل التي تحدث فيها عن جهود المؤسسة في إقامة برامجها الإثرائية الصيفية، واستمرار تقديمها للرعاية والدعم للطلاب الموهوبين خلال الجائحة.

كما تطرق إلى قدرة موهبة في تحويل أزمة كورونا إلى فرصة للنجاح ووسيلة لتطويع التكنولوجيا لتطوير أعمالها واستمرار برامجها، إلى جانب إطلاق مشروع التحول الرقمي e-mawhiba الذي يهدف إلى استثمار الجائحة وتحويلها إلى فرصة ووثبة للمستقبل.

وتعد برامج موهبة الإثرائية إحدى 20 مبادرة وبرنامجا تقدمها موهبة لطلبتها الذين يتم اكتشافهم، ضمن رحلة يمرون من خلالها بمختلف التجارب العلمية، بطريقة شيقة ومحفزة، ووفق تجارب عالمية، ويخضعون معها لمراحل تدريبية وتأهيلية.

أهداف البرامج الإثرائية الصيفية:

