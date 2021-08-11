22 % من عينات العسل غير مطابقة بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال يوليو الماضي 323 عينة من الأغذية المختلفة، بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية. وبلغ عدد العينات المطابقة 249 عينة بنسبة 77%، مقابل 74 عينة غير مطابقة، منها 281 عينة من العسل تم فحصها ووصلت نسبة التطابق فيها إلى 78%، ونسبة غير المتطابق 22%، فيما بلغ عدد العينات التي تم الكشف عليها في قسم الميكروبيولوجي 42 عينة نسبة المتطابقة منها 74%، أما غير المتطابقة فبلغت نسبتها 26%.

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