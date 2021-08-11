ندوة تناقش دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت «اثنينية الحوار» التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال ندوة بعنوان «دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030» الضوء على مدى تفاعل واهتمام الشباب مع رؤية المملكة 2030 (مجتمع حيوي- اقتصاد مزدهر- وطن طموح). وتناول اللقاء الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في ظل الرؤية والدور المحوري في تحقيق أهداف المملكة للعام 2030 عالميا، إضافة إلى تعزيز منظومة القيم الإنسانية كالتسامح والتعايش والتلاحم الوطني بما يسهم في حماية النسيج المجتمعي.



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