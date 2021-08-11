، قراصنة صينيون شنوا عملية تجسس واسعة ضد إسرائيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - اخترقوا مؤسسات حكومية وخاصة

اتهمت شركة "فاير آي" الأمريكية للأمن السيبراني، أن مجموعة "يو إن سي 215" الصينية شنت حملة تجسس واسعة النطاق ضد كيانات إسرائيلية، بحسب ما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت "فاير آي" أن الهجمات استهدفت مؤسسات حكومية إسرائيلية ومقدمي تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات، في عمليات متعددة ومتزامنة بدأت في يناير 2019.

وأضافت أن المجموعة سعت إلى نسبة الهجمات إلى إيران لإبعاد الشبهات عنها، وفقاً لـ"إسرائيل".

وبينت أن "يو إن سي 215" استخدمت تكتيكات وتقنيات وإجراءات جديدة في الحملة، منها اتخاذ تدابير لتغطية مساراتها، واستغلال طرف ثالث موثوق به، وزرع أعلام كاذبة لتضليل المحللين.

ولم تشر "فاير آي" بأصابع الاتهام إلى الحكومة الصينية مباشرة في عمليات التجسس، غير أنها أكدت أن الأهداف تتوافق مع مصالح الصين.