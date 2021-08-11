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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (8) مواطنين ومقيمين، من الجنسيتَين السورية والباكستانية؛ ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.
وأوضح المتحدث الرسمي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها هي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 08:37 PM
لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بالمتنزه الوطني بالسودةتنتظرهم غرامات.. "الأمن البيئي" يوقف 10 مخالفين لنظام البيئة
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (8) مواطنين ومقيمين، من الجنسيتَين السورية والباكستانية؛ ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.
وأوضح المتحدث الرسمي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها هي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
، تنتظرهم غرامات.. "الأمن البيئي" يوقف 10 مخالفين لنظام البيئة ،
المصدر : الخليج 365
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