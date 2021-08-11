محمد بن مسعود - الدمام - وقع نادي أبها مساء اليوم الأربعاء رسمياً مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح السابق. وسبق أن شارك تي فريدي الموسم الماضي في 22 مباراة (1700 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 13 هدفاً وصنع هدفاً واحداً. قادماً من الفتح .. الهولندي " ميتشيل تي فريدي" يوقع لأبها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-11 وقع نادي أبها مساء اليوم الأربعاء رسمياً مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح السابق. وسبق أن شارك تي فريدي الموسم الماضي في 22 مباراة (1700 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 13 هدفاً وصنع هدفاً واحداً. 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 08:19 PM وقع نادي أبها مساء اليوم الأربعاء رسمياً مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح السابق. وسبق أن شارك تي فريدي الموسم الماضي في 22 مباراة (1700 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 13 هدفاً وصنع هدفاً واحداً. ، قادماً من الفتح .. الهولندي " ميتشيل تي فريدي" يوقع لأبها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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