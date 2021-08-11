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قتل 8 عناصر من الجيش والشرطة العراقيين، و أصيب آخر بجروح في شمال تكريت، اليوم (الأربعاء)، خلال تفجير مخلفات لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق.
وبين مصدر أمني أن قوة من الهندسة العسكرية التابعة للجيش العراقي، شرعت في تفجير مخلفات للتنظيم في شمال شرق بيجي في محافظة صلاح الدين، وأثناء العملية حدث خطأ فني وانفجرت المخلفات، وأودت بحياة 6 جنود، وعنصرين من شرطة النفط، وفقاً لـ"فرانس 24".
خطأ فني يقتل 8 عسكريين عراقيين أثناء تفجير مخلفات لـ"داعش"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-11
قتل 8 عناصر من الجيش والشرطة العراقيين، و أصيب آخر بجروح في شمال تكريت، اليوم (الأربعاء)، خلال تفجير مخلفات لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق.
وبين مصدر أمني أن قوة من الهندسة العسكرية التابعة للجيش العراقي، شرعت في تفجير مخلفات للتنظيم في شمال شرق بيجي في محافظة صلاح الدين، وأثناء العملية حدث خطأ فني وانفجرت المخلفات، وأودت بحياة 6 جنود، وعنصرين من شرطة النفط، وفقاً لـ"فرانس 24".
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
07:26 PM
بينهم 6 جنود من الجيش وفردان من الشرطة
قتل 8 عناصر من الجيش والشرطة العراقيين، و أصيب آخر بجروح في شمال تكريت، اليوم (الأربعاء)، خلال تفجير مخلفات لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق.
وبين مصدر أمني أن قوة من الهندسة العسكرية التابعة للجيش العراقي، شرعت في تفجير مخلفات للتنظيم في شمال شرق بيجي في محافظة صلاح الدين، وأثناء العملية حدث خطأ فني وانفجرت المخلفات، وأودت بحياة 6 جنود، وعنصرين من شرطة النفط، وفقاً لـ"فرانس 24".
، خطأ فني يقتل 8 عسكريين عراقيين أثناء تفجير مخلفات لـ"داعش" ،
المصدر : الخليج 365
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