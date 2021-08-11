مسؤول بـ«لجنة مكافحة المخدات»: 3 مخاطر للتعاطي المتعدد

الرياض - محمد عبدالله - أوضح مدير الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان، أضرار «التعاطي المتعدد»، والذي يقوم على تعاطي عدة مواد (مخدرة).

وأضاف اللحيدان، أن التعاطي المتعدد بتعاطي عدة مواد مخدرة في وقت واحد كتعاطي كبتاجون وتعاطي حشيش من بعده، وهو ما يؤدي إلى تلف دماغي بشكل أسرع فضلا عن اضطرابات الدورة الدموية، وصعوبة العلاج.

وتنص المادة الـ «39»، من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام».