تعميم من «التعليم» لمنسوبيها بشأن التقاعد النظامي.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا لمنسوبيها، بشأن التقاعد النظامي، لمن بلغ التسين عامًا من مواليد 1383 هـ.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم تحصر حاليًا من سيبلغ السن النظامي، خلال العام 1443 هـ، ممن هم على رأس العمل، من مواليد 1383 هـ، مشيرة إلى أن تاريخ الميلاد المعتمد هو تاريخ الميلاد من واقع الهوية الوطنية عند التعيين.

وأشارت إلى أنه في حال تم تعديل تاريخ الميلاد يتم إرفاق صورة من خطاب التعديل على أن يكون تاريخ التعديل قبل عام 1409 هـ، مطالبة مديري الإدارات التعليمة بحصر من سيبلغ سن الستين عامًا خلال عام 1443 هـ، ممن هم مواليد 1383 هـ، ورفعها إلى إدارة الموارد البشرية.

وطالبة وزارة التعليم بإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وآيبان الحساب البنكي مصدق من البنك، ونموذج من إخلاء طرف مؤقت، إلى جانب القائمة التي ستبلغ سن الستين عامًا.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإنه يجب رفع إخلاء الطرف النهائي بعد استكمال كافة التوقيعات قبل سريان التقاعد بأسبوعين، مرفقًا به: خطاب من بنك التنمية الاجتماعية، خطاب من البنك العقاري، خطاب من البنك الزراعي».

وحول مكان تسليم مسوغات التقاعد، قالت مصادر «عاجل»، إن تسليم المسوغات للموظفين والمعلمين، سيكون بشعبة إنهاء الهدمة بوحدة عمليات الموارد البشرية بشارع قريش، فيما سيكون تسليم مسوغات التقاعد للموظفات والمعلمات بشعبة إنهاء الخدمة بوحدة عمليات الموارد البشرية بشارع الأمير ماجد.

وقالت مصادر «عاجل»، إنه بعد سريان التقاعد يجب الرفع بإخلاء الطرف إلكترونيا على نظام فارس من يوزر المتقاعد لاستكمال إجراءات التقاعد.