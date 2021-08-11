أمير الجوف يوجه المسؤولين بفتح أبوابهم لسماع ملاحظات ومقترحات الأهالي

الرياض - محمد عبدالله - أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن الجولات الميدانية تأتي بتوجيهات من القيادة الحكيمة لمتابعة المشروعات والخدمات وتلمس احتياجات ومطالب المواطنين، للوقوف على الخدمات المقدمة للأهالي في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك عقب ختام جولة أمير الجوف التفقدية التي شملت عددا من المشروعات في مدينة سكاكا ضمن زياراته المستمرة لمدن ومحافظات المنطقة، حيث أشار إلى أن القيادة الحكيمة سخرت الإمكانات كافة لراحة ورفاهية المواطن، ولا مجال لأي تهاون أو تقصير في الأداء.

ووجه أمير المنطقة المسؤولين بفتح أبوابهم لسماع ملاحظات ومقترحات ومطالب الأهالي والرفع بها، والمتابعة الميدانية للمشروعات، مؤكداً أنه سيتابع شخصيا توفير الخدمات وسرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بالمواصفات والجودة.

كما دعا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالخدمات والمشروعات، لتلافي المعوقات، والارتقاء بالخدمات المقدمة، تحقيقا لتطلعات القيادة الحكيمة.