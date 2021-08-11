«المرور» يحذر من الانشغال ولو لثوانٍ أثناء قيادة المركبات

الرياض - محمد عبدالله - حذَّر المرور السعودي، من عدم التركيز أو الإنشغال أثناء قيادة المركبات.

وقال «المرور» - عبر تويتر- إن الإنشغال لثوان معدودة قد يؤدي إلى إنحراف المركبة إلى اليسار.

وتابع: أن التركيز أثناء القيادة يساهم في تعزيز مستوى السلامة المرورية، ويحافظ على سلامة قائد المركية وسلامة الآخرين.

وينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط وأنْ يترك بينه وبين المركبة، التي أمامه مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقتٍ كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة.