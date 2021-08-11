«الجوازات» تحدد شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

الرياض - محمد عبدالله - حددت المديرية العامة للجوازات، شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة ردا على استفسارات المقيمين.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه لا يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة طالما مدة هوية مقيم أقل من 90 يوماً.

وأكدت الجوازات السعودية أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة يتطلب تجديد هوية مقيم لتمديد التأشيرة بالمدة المطلوبة.

وكانت الجوازات أشارت إلى أن صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار، تجدَّد سنويًا إلكترونيًا عبر منصة (أبشر) التابعة لصاحب العمل.

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